التأمينات: 2.3 مليار جنيه إعفاءات المؤسسات والمؤمن عليهم

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المؤسسات والمؤمن عليهم بلغت 2.3 مليار جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون- "قانون 173 لسنة 2020"- في 17 أغسطس الماضي.وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي فى تصريحات صحفية أن عدد المؤسسات التي تقدمت لتسوية مديونياتها بلغ 132 ألف مؤسسة منها 32 ألف مؤسسة قامت بتسوية المديونيات قبل 17 أغسطس 2020، وقد حصلت على إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة و100 ألف مؤسسة تقدمت للاستفادة من نسبة إعفاء 90 %، أما عدد المؤمن عليهم الذين تمت استفادتهم من الإعفاءات بلغ ما يقارب من 14.5 ألف مواطن.وأشار رئيس الهيئة إلي أنه ما زالت الفرصة قائمة أمام جميع المؤمن عليهم والمؤسسات للاستفادة بنفس قيمة نسبة الإعفاءات، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية عمل يوم 15 أكتوبر الجاري.