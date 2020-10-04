750 طالبا بمعسكر تدريبي في «تربية رياضية سوهاج»

انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، والذى يستمر في الفترة من ٣ حتى ١٥ أكتوبر الجاري على ملاعب الكلية بالمدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي الجديد، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال أن المعسكر يقام سنويًا لطلاب الفرقة الأولى بهدف صقل مهاراتهم في مجال الأنشطة الخدمية والاجتماعية والعلمية.وأوضح الدكتور إبراهيم البرعى القائم بأعمال عميد الكلية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والصحية وتطبيقها بشكل سليم من أجل منع انتشار العدوى بفيروس كرونا المستجد كوفيد 19، حيث تم تقسيم الطلاب إلى 3 أفواج، ويضم كل فوج 250 طالب وطالبة يستمر تدريبهم لمدة 4 أيام متواصلة.وقال الدكتور أحمد نور المدير التنفيذي للمعسكر، أن المعسكرات الطلابية تعتبر من أهم مكونات الخطة الدراسية للكلية، وتهدف إلى زيادة انتماء الطلاب لكليتهم، وتشجيعهم على حب العمل الجماعي وتنمية روح الفريق لديهم، الأمر الذي يساهم في اكتساب مهارات وخبرات حياتية هامة تعود عليهم بالنفع بعد التخرج.ومن جانبه ذكر الدكتور محمد عبد المحسن رئيس المعسكر، أن برنامج المعسكر يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة منها الفني، الثقافي، الرياضي، العلمي والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى المحاضرات التثقيفية وبرنامج الخدمة العامة الذي يعزز قدرة الطلاب على ممارسة فنون القيادة والتبعية.