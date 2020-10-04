عبير صبرى ضيفة شرف «إسعاف يونس»

تشارك الفنانة عبير صبرى كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" الذي يعد أول بطولة مطلقة لنجم مسرح مصر محمد أنور، ويتم عرضه قريبا على منصة watch it الرقمية.وانتهت عبير من تصوير مشاهدها بالعمل ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على إنتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.مسلسل "إسعاف يونس" تدور أحداثه فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، كل من سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منة عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.