تفاصيل فيلم «عابدين» عن النوبيين

يستعد فريق بلاك تيما الغنائي للتحضير لعمل سينمائي جديد يحمل اسم "عابدين" وهو عمل قاموا بتأليفه خصيصًا ليقدموا من خلاله حكاية النوبيين وارتباطهم الشديد بمنطقة عابدين في القاهرة ومدى تأثرهم بهذه المنطقة الذي تحتوي على عدد كبير من النوبيين في القاهرة.وعلمت "الدستور" أن الفيلم من المفترض أن يشارك فيه 34 بطل سينمائي من ذوي البشرة السمراء والمشروع كان من المفترض تقديمه منذ فترة ولكن توقف في اللحظات الأخيرة بسبب ضخامة إنتاجه وينتظر فريق بلاك تيما شركة إنتاج تريد خوض هذا التحدي معهم فالفيلم ميزانيته ضخمة.يشار إلى أن فريق بلاك تيما مكون من الفنان أمير صلاح الدين ومحمد عبده وأحمد بحر وقاموا بتأسيس فريقهم الغنائي منذ أكثر من 15 عام ويتمتعون بجماهيرية كبيرة ويتميزون بنوعية مختلفة من الأغاني والموسيقى.