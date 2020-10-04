استحداث برنامج للدراسات العبرية وآخر للتأهيل المهني للشباب بـ«آداب طنطا»

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن موافقة المجلس الأعلي للجامعات علي برنامجين دراسيين جديدين بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية الآداب، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم إنتاج علمي يقوم على اقتصاديات المعرفة والابتكار والإبداع والإسهام في خدمة المجتمع وقضاياه، من خلال منظومة تعليمية متكاملة، فضلًا عن مواكبة التطور العلمي العالمي.أوضح د. الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم استحداث برنامجين بكلية الآداب، البرنامج الأول للدراسات العبرية والثاني لعلم الاجتماع وقضايا الأسرة، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بهما خلال العام الدراسي 20212020، وذلك وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي التي نص عليها المجلس الأعلى للجامعات.وأشار د. ممدوح المصري عميد كلية الآداب، إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الدراسات العبرية، وأهمها إعداد خريجين قادرين على فهم ثقافة أصحاب اللغة العبرية مع الحفاظ على الهوية العربية، وتنمية وسائل استخدام المعلومات التكنولوجية في مجال اللغة والترجمة، بينما يهدف برنامج علم الاجتماع وقضايا الأسرة إلي التأهيل المهني للخريجين في مواجهة القضايا والظواهر الأسرية وفق مقررات علمية تتناسب ومتطلبات سوق العمل.وأكد الدكتور ممدوح المصري، على رسالة الكلية الرامية إلي تحديث وتطوير منظومتها التعليمية باستمرار بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع.