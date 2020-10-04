رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استحداث برنامج للدراسات العبرية وآخر للتأهيل المهني للشباب بـ«آداب طنطا»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:00 م
الدكتور عماد عتمان
الدكتور عماد عتمان
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن موافقة المجلس الأعلي للجامعات علي برنامجين دراسيين جديدين بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية الآداب، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم إنتاج علمي يقوم على اقتصاديات المعرفة والابتكار والإبداع والإسهام في خدمة المجتمع وقضاياه، من خلال منظومة تعليمية متكاملة، فضلًا عن مواكبة التطور العلمي العالمي.

أوضح د. الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم استحداث برنامجين بكلية الآداب، البرنامج الأول للدراسات العبرية والثاني لعلم الاجتماع وقضايا الأسرة، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بهما خلال العام الدراسي 20212020، وذلك وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي التي نص عليها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار د. ممدوح المصري عميد كلية الآداب، إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الدراسات العبرية، وأهمها إعداد خريجين قادرين على فهم ثقافة أصحاب اللغة العبرية مع الحفاظ على الهوية العربية، وتنمية وسائل استخدام المعلومات التكنولوجية في مجال اللغة والترجمة، بينما يهدف برنامج علم الاجتماع وقضايا الأسرة إلي التأهيل المهني للخريجين في مواجهة القضايا والظواهر الأسرية وفق مقررات علمية تتناسب ومتطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور ممدوح المصري، على رسالة الكلية الرامية إلي تحديث وتطوير منظومتها التعليمية باستمرار بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ضبطهما متلبسين».. تاجر يذبح زوجته وعشيقها فى قرية جرفس بالفيوم

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

«القاهرة»: إعفاء كبار السن من ثمن تذاكر النقل العام

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

الصور

image description

جامعة أسيوط تشارك في مبادرة علاج الأمراض المزمنة (صور)

image description

جامعة أسيوط تعين 3 من رؤساء الأقسام الجدد بكليات مختلفة

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

الأكثر قراءة

حكم نهائي.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020

بعد توقف 24 عاما.. «سبيتينج إيمج» الساخر يعود لشاشات بريطانيا

بكين تدشن متحفًا على الإنترنت لدعم مطالبها بالسيادة على جزر «دياويو»

منظومة ذكاء اصطناعي تقيّم حجم الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

عودة «سيرة حب» على البالون.. غدًا

عبدالمحسن: 30 دولة مشاركة فى ملتقى البرلس الدولى للفنون

تعرف على برنامج اليوم لعروض البيت الفني للمسرح

«عبقرية المصريين».. الظهور الأول للحرب الإلكترونية في أكتوبر 1973