من هو «هزاع البلوشي» الذي تصدر ترند «تويتر» لعدد من الدول؟ (فيديو)

تصدر اسم هزاع البلوشي الأسم الأكثر تداولًا عبر موقع «تويتر»، في عدد من الدول، منها مصر والأردن، بسبب فيديو تم تداوله له، وهو يرتل القرآن بصوت عذب.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن هزاع البلوشي.-ولد هزاع عام 1995 ولد في ولاية لوى بسلطنة عماي- قارئ للقرآن الكريم عماني الجنسية.-بدأ دراسته في جامعة السلطان قابوس بدراسة العلوم الاقتصادية والسياسية.-بدأ شهرته عام ٢٠١٣ حيث كان أول انتشار له، عندما نشر أحد أصدقائه تسجيل تلاوة له ولقي انتباها كبيرا.-بدأ بحفظ القرآن الكريم عندما كان في سن 6 سنوات على مدار 8 سنوات وانتهى عندما كان في الرابعة عشر من عمره.-بدأ هزاع بحفظ القرآن في مسجد منطقته ومن ثم في المساجد في الأحياء المجاورة والتي كان يتواجد فيها بعض والشيوخ المتقنين.- ذهب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية لإتقان تلاوة وقراءة القران الكريم وحصل على تقدير ممتاز وكان ذلك مابين عام 2012 و2013.