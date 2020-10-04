ضبط صاحب مطبعة يطبع علامات تجارية مزورة بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط صاحب مطبعة فى الخانكة لقيامه بطبع كراتين ووضع علامات تجارية بدون علم الشركات المنتجة وتم التحفظ على صاحب المطبعة والمطبعة.وردت معلومات للعقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية تفيد وجود مطبعة كبيرة فى مدينة الخانكه لطبع الكراتين ووضع علامات تجارية مختلفة عليها دون تفويض من الشركات المنتجة.وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المطبعة وضبط صاحبها وتبين أنها غير مرخصة وضبط بداخلها 6 ماكينات طباعة والأدوات المستخدمة فى الطباعة وضبط 17 ألف و900 مطبوعة كرتونية لعبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة ومقلدة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.