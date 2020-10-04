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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنيا» تنظم قافلة لتقديم الخدمات العلاجية بتل العمارنة غدا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:58 م
قافلة
قافلة
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية بقرية تل العمارنة التابعة لمركز دير مواس، غدًا الاثنين ولمدة يومين، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (حياة كريمة) لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين في المناطق النائية والأكثر احتياجا.

أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وأشار أن هذه القوافل تهدف ٕإلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة، مضيفا أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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