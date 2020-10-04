أذربيجان تعلن إصابة رئيس «كاراباخ» بجروح بليغة

أعلن مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الأحد، أن رئيس جمهورية "كاراباخ" المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، أصيب بجروح بليغة.وقال حاجييف إن هاروتيونيان تعرض لجروح بليغة جراء غارة دقيقة شنها الجيش الأذربيجاني.ووجّه مساعد رئيس أذربيجان انتقادات حادة إلى أرمينيا، وشدد على أن بلاده لن تترك دون رد أيا من الهجمات على أراضيها.يأتي ذلك على خلفية إعلان هاروتيونيان، في وقت سابق من اليوم، عن شن قوات جمهورية كاراباخ، المعلنة من جانب واحد، غارات صاروخية على مدينة كنجة (ثاني أكبر مدن أذربيجان)، مهددا باستهداف مواقع عسكرية في مدن كبرى بعمق أراضي أذربيجان، ردا على القصف المتواصل من قبل القوات الأذرية لعاصمة كاراباخ مدينة ستيباناكرت (خانكندي).وذكرت سلطات جمهورية كاراباخ، المعلنة ذاتيا وغير المعترف بها دوليا، أن غارات قواتها أسفرت عن تدمير مطار كنجه العسكري، فيما نفت حكومة باكو ذلك نفيا قاطعا، وقالت إن القصف طال مرافق مدنية وأسفر عن سقوط قتيل وأربعة جرحى بين المدنيين.