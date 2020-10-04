14 حالة وفاة و722 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل البلاد 14 حالة وفاة، و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 540 حالة للشفاء.وأوضح المركز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه استلم (3428) عينة موزعة على عدد من المختبرات، وأظهرت نتائج الفحص سلبية (2706) عينات، وإيجابية (722) عينة، منها 516 حالة جديدة و206 حالات مخالطة.وأفاد المركز بأن إجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس في مارس الماضي، بلغ 36809 والمتعافين 21429 والوفيات 592 حالة.