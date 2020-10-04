التحفظ على 14 ألف عبوة بسكويت فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه بالإسكندرية التحفظ على 14 ألف عبوة بسكويت فاسدة داخل مخزن دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، كائن بالمنتزه، بحيازة كمية من السلع الغذائية الفاسدة.تمت مداهمة المخزن، وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 14400 عبوة "بسكويت" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.