رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 14 ألف عبوة بسكويت فاسدة بالإسكندرية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:08 م
بسكويت فاسد
بسكويت فاسد
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة المنتزه بالإسكندرية التحفظ على 14 ألف عبوة بسكويت فاسدة داخل مخزن دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، كائن بالمنتزه، بحيازة كمية من السلع الغذائية الفاسدة.

تمت مداهمة المخزن، وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 14400 عبوة "بسكويت" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها من داخل المستشفى

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

حكم نهائي.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

الصور

image description

جامعة أسيوط تشارك في مبادرة علاج الأمراض المزمنة (صور)

image description

جامعة أسيوط تعين 3 من رؤساء الأقسام الجدد بكليات مختلفة

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

الأكثر قراءة

حكم نهائي.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020

بعد توقف 24 عاما.. «سبيتينج إيمج» الساخر يعود لشاشات بريطانيا

بكين تدشن متحفًا على الإنترنت لدعم مطالبها بالسيادة على جزر «دياويو»

منظومة ذكاء اصطناعي تقيّم حجم الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

عودة «سيرة حب» على البالون.. غدًا

عبدالمحسن: 30 دولة مشاركة فى ملتقى البرلس الدولى للفنون

تعرف على برنامج اليوم لعروض البيت الفني للمسرح

«عبقرية المصريين».. الظهور الأول للحرب الإلكترونية في أكتوبر 1973