الفلبين تسجل 3190 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 3190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية منذ 21 سبتمبر الماضي.وقالت إنه بذلك يرتفع مجمل عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 322497 حالة، في أعلى حصيلة بمنطقة جنوب شرق آسيا.وأضافت الصحة الفلبينية أنها سجلت 100 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا، مما يرفع مجمل عدد الوفيات إلى 5776 حالة.