كلية الذكاء الاصطناعي، لا يعرف عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وعدم معرفتهم هذا مبرر لأنها تأسيسها عام 2019 في محافظة كفر الشيخ، وأضيف تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020 -2021- هذا العام إلى جامعات مصر، كما أضيف الكلية أيضا إلى عدد من جامعات مصر، كما يوجد تخصص الذكاء الاصطناعي في عدد من كليات الحاسبات الآلي والمعلومات، وتعتبر من الكليات المهمة والمطلوبة في سوق العمل، يتماشى مع المرحلة الحالية والتطور التقني، والتي ستحدث تغييرات كبيرة في مستوى العمل، ويضم تنسيق هذا العام 2020-2021 كلية الذكاء لذلك أصبح محور اهتمام لدى قطاع عريض من الطلاب.

"الدستور" توضح خلال السطور القادمة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020، ومدة الدراسة بها في كليات مصر في عدة محافظات.

مدة الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي

يدرس الطالب بالدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي، لمدة 4 سنوات، وتضم أربعة أقسام، وبعد الانتهاء من الدراسة بها يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.

وتضم الكلية كمرحلة أولية طلاب الثانوية العامة الذين درسوا في شعبة علمي رياضيات وعلمي علوم، أو ما يعادلها، حيث تم قبول الطلاب شهادات المعادلة للوافدين، وتتم الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، وذلك وفقا لما يحدده مكتب التنسيق كل عام، وبدأت الدراسة الفعلية بعدد من الكليات في جنوب الوادي ومرسى مطروح، والغردقة والفيوم والقاهرة وبنها وحلوان، بعدما انطلق بدايتها من جامعة كفر الشيخ.





تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020





وأما عن تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020، فقد بلغت مؤشراته هذا العام في 7 كليات بعدة محافظات وهي:

في القاهرة جاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020 بنسبة 93.4%، وأما في طنطا جاء بنسبة 93.4%، وفي حلوان بنسبة 91.58%، وأما الزقازيق جاء نسبة التنسيق 92.7%، وفي بنها 91.82%، وفي دمنهور 93.8%، وكفر الشيخ 92.5%، وأما الأقصر والمنوفية وصل إلى نسبة 91.58%.



