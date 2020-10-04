رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:20 م
تنسيق
تنسيق
نعمات مدحت
طباعة

كلية الذكاء الاصطناعي، لا يعرف عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وعدم معرفتهم هذا مبرر لأنها تأسيسها عام 2019 في محافظة كفر الشيخ، وأضيف تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020 -2021- هذا العام إلى جامعات مصر، كما أضيف الكلية أيضا إلى عدد من جامعات مصر، كما يوجد تخصص الذكاء الاصطناعي في عدد من كليات الحاسبات الآلي والمعلومات، وتعتبر من الكليات المهمة والمطلوبة في سوق العمل، يتماشى مع المرحلة الحالية والتطور التقني، والتي ستحدث تغييرات كبيرة في مستوى العمل، ويضم تنسيق هذا العام 2020-2021 كلية الذكاء لذلك أصبح محور اهتمام لدى قطاع عريض من الطلاب.

"الدستور" توضح خلال السطور القادمة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020، ومدة الدراسة بها في كليات مصر في عدة محافظات.

مدة الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي

يدرس الطالب بالدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي، لمدة 4 سنوات، وتضم أربعة أقسام، وبعد الانتهاء من الدراسة بها يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.

وتضم الكلية كمرحلة أولية طلاب الثانوية العامة الذين درسوا في شعبة علمي رياضيات وعلمي علوم، أو ما يعادلها، حيث تم قبول الطلاب شهادات المعادلة للوافدين، وتتم الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، وذلك وفقا لما يحدده مكتب التنسيق كل عام، وبدأت الدراسة الفعلية بعدد من الكليات في جنوب الوادي ومرسى مطروح، والغردقة والفيوم والقاهرة وبنها وحلوان، بعدما انطلق بدايتها من جامعة كفر الشيخ.


تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020


وأما عن تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020، فقد بلغت مؤشراته هذا العام في 7 كليات بعدة محافظات وهي:

في القاهرة جاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020 بنسبة 93.4%، وأما في طنطا جاء بنسبة 93.4%، وفي حلوان بنسبة 91.58%، وأما الزقازيق جاء نسبة التنسيق 92.7%، وفي بنها 91.82%، وفي دمنهور 93.8%، وكفر الشيخ 92.5%، وأما الأقصر والمنوفية وصل إلى نسبة 91.58%.


اقرأ أيضا

«مدبولي» يستهل جولته بكفرالشيخ داخل كلية الذكاء الاصطناعي

تقبل طلاب علمى رياضة.. تفاصيل مناهج كلية «الذكاء الاصطناعى»

إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مميتة

«القاهرة»: إعفاء كبار السن من ثمن تذاكر النقل العام

من موسيماني لـ «صالح جمعة»: أمامك فرصة أخيرة

الباز يكشف تفاصيل تزوير الإخوان حساب طارق جميل على «تويتر»

الصور

image description

جامعة أسيوط تشارك في مبادرة علاج الأمراض المزمنة (صور)

image description

جامعة أسيوط تعين 3 من رؤساء الأقسام الجدد بكليات مختلفة

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

الأكثر قراءة

حكم نهائي.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020

بعد توقف 24 عاما.. «سبيتينج إيمج» الساخر يعود لشاشات بريطانيا

بكين تدشن متحفًا على الإنترنت لدعم مطالبها بالسيادة على جزر «دياويو»

منظومة ذكاء اصطناعي تقيّم حجم الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

عودة «سيرة حب» على البالون.. غدًا

عبدالمحسن: 30 دولة مشاركة فى ملتقى البرلس الدولى للفنون

تعرف على برنامج اليوم لعروض البيت الفني للمسرح

«عبقرية المصريين».. الظهور الأول للحرب الإلكترونية في أكتوبر 1973