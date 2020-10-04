جلسات عمل مكثفة للتحضير لمسلسل نيللى كريم الرمضانى

تجرى الفنانة نيللي كريم، جلسات عمل مكثفة مع الكاتب مدحت العدل ومسئولى الشركة المنتجة لمسلسلها الرمضاني الجديد، خاصة بعد أن وقع الاختيار على المخرج خالد مرعي لتولي مهمة إخراج المسلسل، بعد سلسلة من الاعتذارات من عدد من المخرجين لانشغالهم بأعمال فنية أخرى.وتبدأ نيللي كريم خلال الفترة المقبلة تحضيرات العمل الذي يشاركها في بطولته النجم ظافر العابدين، ومن المقرر الإعلان عن باقي النجوم المشاركين في المسلسل خلال الفترة المقبلة عقب إنهاء تعاقداتهم.وترغب نيللي في الانتهاء من تصوير دورها في فيلم "العميل صفر"، والذي تلعب فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسني خلال الفترة المقبلة، وقبل بدء تصوير المسلسل الجديد الذى لم يتم الاستقرار على اسم نهائى له حتى الآن، حتى لا تضطر إلى وضع جدول تنسيقي بين تصوير العملين.تدور أحداث مسلسل نيللي كريم الجديد في إطار الأكشن لأول مرة، ومن المقرر أن يفصح فريق العمل عن كل التفاصيل وموعد تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.يذكر أن نيللي كريم شاركت آسر ياسين بطولة مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبوذكرى.