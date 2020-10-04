سيامة 3 كهنة بإيبارشية سمالوط

تمت بإيبارشية سمالوط سيامة ثلاثة كهنة جدد فى درجة القسيسية، لينضموا لمجمع كهنة الإيبارشية، للخدمة بكنائس الإيبارشية.جاء ذلك بترأس الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية القداس الإلهي صباح بمقر المطرانية بسمالوط، وعقب صلاة الصلح أتم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم:- دياكون سامي سمير، وسيم باسم القس صرابامون- دياكون عاطف سمير، وسيم باسم القس غبريال- دياكون ميلاد نظير، وسيم باسم القس ماركوتوجه الكهنة الجدد إلى دير السيدة العذراء بجبل الطير، بسمالوط لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.