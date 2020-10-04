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محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على برنامج اليوم لعروض البيت الفني للمسرح

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
عروض البيت الفني
عروض البيت الفني للمسرح
نعمات مدحت
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يقدم البيت الفني للمسرح، اليوم الأحد ٤ أكتوبر، عدة عروض مسرحية على مسارح الدولة بالقاهرة:

- على المسرح القومي بالعتبة، الساعة الثامنة مساء، عرض " المتفائل "

‎العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام
‎أسعار التذاكر: ١٠٠-٧٠-٥٠-٣٠ جنيه

- على مسرح ملك برمسيس الساعة الثامنة مساء

" أحوال شخصية"

عرض "أحوال شخصية" يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض
عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندا عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.

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