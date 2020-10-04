ضبط شابين بـ2 كيلو حشيش فى مصر القديمة

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم الأحد، القبض على شخصين بحوزتهما 2 كيلو حشيش بمصر القديمة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم شادي الشاهد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفاده ضبط (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 2.200 كيلو جرام، سلاح أبيض، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة ملاكي ملك وقيادة أحدهما.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.