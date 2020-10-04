السيطرة على حريق نشب بمخلفات قش الأرز على مساحة 6 قراريط بالشرقية (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية، فى إخماد حريق نشب بمخلفات زراعية بدائرة مركز أبو حماد.وكان حريق قد اندلع بمخلفات ( قش أرز) على مساحة ٦ قيراط بناحية قرية صفط الحنا التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد.وقام الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لاستدعاء السيارات والآلات والمعدات لإخماد الحريق وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق، كما تم تحرير محضر بيئة للمخالف تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية بالمرور والمتابعة المستمرة للأراضي الزراعية المزروعة بمحصول الأرز حتى لا تتكرر تلك المخالفات واتخاذ الإجراء الفوري مع من يقوم بحرق قش الأرز، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر بيئية لأي مخالف وتطبيق القانون على جميع المخالفين حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة التي من شأنها الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.