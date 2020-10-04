رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1316 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
ضبط سائق
ضبط سائق
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1316 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مميتة

إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها من داخل المستشفى

«ضبطهما متلبسين».. تاجر يذبح زوجته وعشيقها فى قرية جرفس بالفيوم

الباز يكشف تفاصيل تزوير الإخوان حساب طارق جميل على «تويتر»

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

بكين تدشن متحفًا على الإنترنت لدعم مطالبها بالسيادة على جزر «دياويو»

منظومة ذكاء اصطناعي تقيّم حجم الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية

طاقم الفضائية الدولية يستخدم الأكياس البلاستيكية للعثور على تسرب الهواء

نيوكاسل يفوز على بيرنلى 3- 1 بالدورى الإنجليزى

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

تعرف على برنامج اليوم لعروض البيت الفني للمسرح

«عبقرية المصريين».. الظهور الأول للحرب الإلكترونية في أكتوبر 1973

«الثقافة»: تطوير الحرف اليدوية والتراثية مسار هام لصون الهوية الوطنية

مناقشة التحول الرقمي لتعليم الموسيقى بـ«الأعلى للثقافة»