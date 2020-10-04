رئيس برلمان وادي النيل: مصر أسهمت بجهود عديدة للوصول لاتفاق سلام بين الفرقاء بالسودان

أشاد حسام الدين محمود، أمين شباب الجمهورية بحزب مصر بلدي، ورئيس برلمان شباب وادي النيل، بجهود الأشقاء في جمهورية السودان نحو تدعيم السلام والاستقرار وتجاوز مرحلة التمرد والحرب الدموية وبناء مرحلة جديدة تتسع لجميع الفصائل الوطنية وتحقق السلام الشامل والعادل.وأضاف حسام الدين، إنه في إطار هذه المعاناة الكبيرة التي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام كان للدولة المصرية وأجهزتها المعنية دور كبير في لم الشمل وحل الخلافات السودانية ووحدة وادي شعوب وادي النيل فكانت شهادة على التوقيع وذلك في إطار الحفاظ على الأمن القومي للمنطقة والإقليم، باعتبار أن الأمن القومي لوادي النيل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.وأشار إلى أن الدولة المصرية اسهمت بجهود عديدة حتى الوصول إلى هذا الاتفاق وتحقيق سلام بين الحكومة والفرقاء في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتفعيل هذا التاريخي، الذي ينهي حقبة طويلة من النزاعات ويكون دستورا لمرحلة جديدة من البناء الاقتصادي والسياسي والعمل والإنتاج بما يعود بالنفع على الشعب السوداني الشقيق، يساهم في تحقيقه كافة الأطراف الوطنية.ويأتي توسط جنوب السودان لمحادثات السلام الذي حارب قادته أنفسهم الخرطوم كمتمردين لعقود قبل تحقيق الاستقلال في العام 2011، واختيار العاصمة جوبا لتوقيع الاتفاقية دليلًا على التوجه الصادق من كافة الأطراف إلى تحقيق السلام والاستقرار وبدء مسيرة من التنمية.