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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عبقرية المصريين».. الظهور الأول للحرب الإلكترونية في أكتوبر 1973

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
نضال ممدوح
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عمل الروائي الراحل جمال الغيطاني٬ كمراسل عسكري على الجبهة خلال حرب الاستنزاف، ثم حرب ونصر أكتوبر العظيم التي نعيش ذكراها الــ 47، خلال الفترة بين عامي 1969، 1974، والتي رصد فيها الأحداث والتطورات العسكرية على الجبهة. وترجم الغيطاني حصيلة هذه التجربة في أكثر من عمل توثيقي بالإضافة إلى تأثر العديد من أعماله الروائية بتجربة التواجد على جبهة القتال كمراسل حربي.

وفي كتابه "المصريون والحرب.. من صدمة يونيو إلى يقظة أكتوبر" الصادر عن الهيئة المصرية للكتاب٬ يرصد الغيطاني ظهور الحرب الإلكترونية لأول مرة خلال حرب أكتوبر٬ يشير "الغيطاني" إلى أن الحرب الإلكترونية التي خاضتها قواتنا المسلحة ضد العدو الإسرائيلي٬ والتي تعد أول حرب في التاريخ تستخدم فيها الوسائل العلمية الحديثة على نطاق واسع٬ تمثل تطورا مهما من التطورات التي قام بها المقاتل المصري٬ وهذه الحرب سوف يصبح لها آثارها البعيدة على المجتمع المصري في المستقبل٬ لأن بعض الوسائل التكنيكية الحديثة جدا استخدمتها قواتنا المسلحة قبل أن تعرفها الحياة المدنية٬ ومن صفوف القوات المسلحة سوف يخرج آلاف الفنيين المدربين على أجهزة حديثة بالغة التعقيد لا غنى للحضارة العصرية عنها.

يلفت الغيطاني إلى أن عملية التفاعل بين المجتمع المصري والقوات المسلحة٬ وواسطة هذا التفاعل هو الإنسان المقاتل٬ في أحد مواقع الحرب الإليكترونية بالجبهة تجد العاملين من جيل الشباب٬ كلهم في عشرينيات العمر٬ حتى قائد الموقع شاب في السادسة والعشرين٬ يعكس حديثه ثقافة علمية واسعة٬ العمل الذي يشرف عليه علمي بالدرجة الأولى٬ تسبقه دراسات طويلة معقدة٬ واطلاع على علوم أكثر٬ بحيث يتسع الذهن الإنساني لمعارف أكثر وأعمق٬ إن المقاتل "فاروق" يعمل على جهاز حديث جدا٬ يقول: "إنني أعمل على الجهاز٬ أتفهم طريقة عمله٬ صحيح أي تلف فيه يقوم بإصلاحه المقاتل "سمير" أو المقاتل "محمد" لأنهما درسا تركيب هذا الجهاز في الكلية الفنية العسكرية٬ وتعاملا مع قطع الجهاز جزءا جزءا لكن هذا لا يعني بالنسبة لي التوقف عند مستوى معين من العمل٬ كل يوم يمضي يجعلني أنفذ إلى أسرار جديدة في الجهاز٬ ارتبط به أكثر.

وفي لهجة المقاتل "زيدان" نلمح أثرا من ريفنا٬ درس في الأزهر وجمد بعد 1967 وتم تدريبه على استعمال جهاز خاص بمقاومة التشويش٬ إن قادته يتحدثون عن المهارة التامة التي يعمل بها على هذا الجهاز٬ استخدامه المثالي له٬ ويطول الحديث عن حيوية العقل المصري وتفوقه والمواقف التي واجهت الرجال خلال الحرب وأثبتت هذا٬ إلى جانب آلاف الأدلة من تاريخنا الطويل٬ وكما يقول المعلقون العسكريون العالميون:"لقد استخدم المصريون الأسلحة الحديثة خلال حرب أكتوبر ببراعة وتفوق".

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