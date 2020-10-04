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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة ملاحق دبلوم صنايع 2020 ثلاث وخمس سنوات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:55 م
وزير التعليم
وزير التعليم
نعمات مدحت
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يترقب طلاب الدبلومات الفنية وخاصة دبلوم الصنايع شهادة الدور الثاني، حيث يتساءل كثير منهم عن رابط نتيجة ملاحق دبلوم صنايع 2020 ثلاث وخمس سنوات، فهو واحد من أهم المعاهد الفنية، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام بالرغم من التحديات التي واجهت الدول بسبب فيروس كورونا المستجد بلغت حوالي 85% بانخفاض 2% عن العام الماضي، ووصفها الخبراء بأنها جيدة في ظل تلك الظروف.

 

رابط نتيجة ملاحق دبلوم صنايع 2020 ثلاث وخمس سنوات

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط، لمعرفة نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2020 الثلاث والخمس سنوات وهو: nategafany.emis.gov.eg، حيث يمكن للطلاب متابعة الرابط ومعرفة نتيجة ملاحق دبلوم صنايع 2020 ثلاث وخمس سنوات، حيث أعلنت الوزارة أن النتيجة ستظهر عليه خلال أيام.

 

وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن هناك نسبة 10% لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها داخل الكليات، و يمكنهم الالتحاق بالتنسيق مع المرحلة الثالثة من الثانوية العامة.

ويشار إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام 2020 وصل إلى 755276 في جميع المحافظات، ولم يتقدم منهم للامتحانات سوى 752237، وتم توزيعهم على 2986 لجنة في عدة محافظات، حيث وصل نسبة نجاح طلاب دبلوم صنايع حوالي ٥٨٪،  وتم إعلان نتيجة الدور الأول في 30 أغسطس الماضي لثلاثة و خمسة سنوات عبر بوابة التعليم الفني.


 تابع:

وزير التعليم يعتمد نتيجة ثانوية الدبلومات الفنية بالسودان


خطوات التسجيل على بوابة التعليم الفني

وأما الدخول على  رابط نتيجة ملاحق دبلوم صنايع 2020 ثلاث وخمس سنوات يكون بالخطوات التالية:

- دخول الطالب على رابط بوابة التعليم الفني.

- الخطوة التالية دخول الطالب برقم الجلوس الخاص به.

- أن يقوم الطالب باختيار القسم الذي ينتمي له زراعي أو صناعي أو تجاري أو سياحة وفنادق، ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة بحث لمعرفة النتيجة.


اقرأ أيضا:

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موقع التنسيق الإلكتروني 2020.. رابط تسجيل رغبات الدبلومات والمعاهد الفنية والثانوية العامة

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