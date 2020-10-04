أسقف طما يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبي فام الأوسيمي

ترأس الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بكاتدرائية الشهيد أبي فام الأوسيمي بطما، بمشاركة عدد مجمع الكهنة والشمامسة بطما.وعقب القداس الإلهي قام الأنبا إسحق بتكريم عدد من المتفوقين في الشهادات الإعدادية والثانوية والجامعية من أبناء الإيبارشية.كما قام الأنبا إسحق بإلقاء كلمة تحت عنوان "مقومات النجاح"، وفي الختام أهدى نيافته المتفوقين شهادات التفوق، وسلمهم جوائز تذكارية.