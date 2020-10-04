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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
تحصين الماشية
تحصين الماشية
عبدالناصرمحمد
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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأشارت التقارير الواردة من الإدارة المركزية للطب الوقائي بشأن أعداد الماشية التى تم تحصينها منذ بدء الحملة القومية فقد تم تحصين 625 ألفا و371 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "374 ألفا و263 رأس أبقار، 207 آلاف و731 رأس جاموس، 33 ألفا و685 رأس أغنام، 9692 رأس ماعز" خلال ثمانية أيام.

وأوضحت التقارير أنه تم تحصين 616 ألفا و19 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "366 ألفا و514 رأس أبقار، 206 آلاف و204 رؤوس جاموس، 33 ألفا و81 رأس أغنام، 9692 رأس ماعز، 528 رأس جمال" خلال ثمانية أيام ايضًا.

وطالب التقرير بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قريــة من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لتسهيل أداء الطبيب البيطري لمهمته وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

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