«السادات» يعلن عدم خوض انتخابات «النواب»

أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، عدم خوضه انتخابات مجلس النواب والاكتفاء والتفرغ بإدارة شئون الحزب وتقوية قواعده وأعضائه بالمحافظات.وأوضح السادات، في بيان، أنه يسعى لالتحام الحزب مع الجماهير ومعايشة مطالبهم ومشاكلهم الملحة والتعاون والتنسيق مع كتلته الممثلة في مجلسي الشيوخ والنواب للدفاع عن قضايا الوطن والمواطن.