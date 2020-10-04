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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«السادات» يعلن عدم خوض انتخابات «النواب»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
السادات
السادات
محمد الشريف
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أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، عدم خوضه انتخابات مجلس النواب والاكتفاء والتفرغ بإدارة شئون الحزب وتقوية قواعده وأعضائه بالمحافظات.

وأوضح السادات، في بيان، أنه يسعى لالتحام الحزب مع الجماهير ومعايشة مطالبهم ومشاكلهم الملحة والتعاون والتنسيق مع كتلته الممثلة في مجلسي الشيوخ والنواب للدفاع عن قضايا الوطن والمواطن.

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