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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شحن 3200 طن صودا كاوية وتدوال 33 سفينة بموانئ بورسعيد .

شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 33 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة DICLE DENIZ التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 88 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 33 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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