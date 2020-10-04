شحن 3200 طن صودا كاوية وتدوال 33 سفينة بموانئ بورسعيد .
شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 33 سفينة بموانئ بورسعيد
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة DICLE DENIZ التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 88 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء.
وأن إجمالي حركة السفن اليوم 33 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.
وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأن إجمالي حركة السفن اليوم 33 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.
وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.