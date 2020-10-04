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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
أسامة القاضي
أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات الشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، جاء فيها "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والرقي، راجيا الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

كما تقدم المحافظ، بخالص التهاني للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ وجموع الشعب المصري، وأهالي محافظة المنيا معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، وأن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض، والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تتم علي أرض محافظة المنيا تؤكد حجم الإنجازات الوطنية غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تؤكد حرص الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطنين في شتى القطاعات الخدمية، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في كافة مجالات البنية التحتية وتطوير العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتعليم العالي والموارد المائية والشباب والرياضة والكهرباء والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التي توفر حياة كريمة للمواطنين.
محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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