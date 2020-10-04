محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات الشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، جاء فيها "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والرقي، راجيا الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".
كما تقدم المحافظ، بخالص التهاني للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ وجموع الشعب المصري، وأهالي محافظة المنيا معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.
وأكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، وأن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض، والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.
وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تتم علي أرض محافظة المنيا تؤكد حجم الإنجازات الوطنية غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تؤكد حرص الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطنين في شتى القطاعات الخدمية، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في كافة مجالات البنية التحتية وتطوير العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتعليم العالي والموارد المائية والشباب والرياضة والكهرباء والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التي توفر حياة كريمة للمواطنين.
كما تقدم المحافظ، بخالص التهاني للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ وجموع الشعب المصري، وأهالي محافظة المنيا معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.
وأكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، وأن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض، والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.
وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تتم علي أرض محافظة المنيا تؤكد حجم الإنجازات الوطنية غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تؤكد حرص الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطنين في شتى القطاعات الخدمية، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في كافة مجالات البنية التحتية وتطوير العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتعليم العالي والموارد المائية والشباب والرياضة والكهرباء والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التي توفر حياة كريمة للمواطنين.
محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة