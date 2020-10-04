هشام توفيق: تطبيق اللائحة الموحدة على العاملين بالشركات فى نوفمبر

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن توقيت الانتهاء من طرح اللائحة الموحدة لأجور للعاملين في شركات قطاع الأعمال والبدء في التنفيذ فيها.وقال وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة للدستور، إنه سيتم الانتهاء من اللائحة بنهاية أكتوبر الجاري على أن يتم البدء في تنفيذها خلال نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن لائحة الموارد البشرية مكونة من 6 عناصر حيث أنها ستنظم وتضبط العمل في المخازن والمشتريات والمبيعات والإنتاج والمالية.وأشار إلى أن اللائحة لا تساوي بين العاملين في الشركات الرابحة وبين العاملين في الشركات الخاسرة كونها ستعمل على ربط الأجر والحافز بالإنتاج حيث أن العمالة الفنية ستحصل على حقها بنسبة معينة والعمالة الإدارية ستحصل على حقها بنسبة معينة أيضا وفقا للمبيعات والإنتاج.وأكد أن اللائحة سيتم تطبيقها على الإدارة التنفيذية في الشركات ولا يخضع لها أعضاء مجالس إدارات الشركات، موضحا أن الهدف من تطبيق اللائحة ضبط منظومة العمل في الشركات.وأشار إلى أن اللائحة تتم مناقشتها حاليا مع النقابات الممثلة للعاملين وفي انتظار إرسال ملاحظاتها لها للإعلان عنها في الصحف.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.