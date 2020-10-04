«سيناريو الحرب».. كيف قدّم الجيش المصري ملحمة البطولة؟ (تايم لاين)

بعد يومين تهل علينا ذكرى النصر العظيمة وهي حرب 6 أكتوبر 1973، والتي بسببها نجحت مصر في استعادة أرضها، ووقعت معاهدة السلام مع إسرائيل وهي معاهدة كامب ديفيد 1978، والتي بمقتضاها استعادت مصر آخر شبر في أراضيها.حرب أكتوبر التي مضى عليها ما يقرب من 47 عامًا، لم يحدث نجاحها في يوم واحد فقط، والذي نحصره فيها وهو السادس من أكتوبر، إنما كانت هناك معارك قبل وبعد هذا اليوم إلى أن وصلت الحرب لنهايتها بالهدنة والسلام.وأحداث تلك الأيام نعرضها لكم من خلال التايم لاين الآتي..