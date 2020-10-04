بعد قليل.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف هانى شاكر

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، محاكمة مؤدّي المهرجانات حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.وكان ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، تقدم ببلاغ إلى النيابة حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه «محمد محمود مصطفى سيد» (حمو بيكا) باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.