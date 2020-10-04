صلاح الجهيني يبدأ تحضيرات مسلسل «ولاد رزق- عرين الأسود»

أوشك الكاتب صلاح الجهينى على الانتهاء من كتابة سيناريو مسلسل "ولاد رزق - عرين الأسود " والمقرر عرضه فى 2021 على أحد المنصات الإلكترونية.والمسلسل يتكون من 10 حلقات ويجرى الجهينى حاليا اجتماعات مكثفة مع الجهة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل الأولية للعمل المقرر البدء فى تصويره نهاية نوفمبر المقبل وذلك بعد الاستقرار على مخرج العمل وأبطاله الذين سيتم ترشيحهم من الشباب خاصة وأن المسلسل ولن يكون بأبطال الفيلم الرئيسى أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح "تايسون".المسلسل يعود إلى بدايات "ولاد رزق" وكيف تكون فكرهم الاجرامى ونشأتهم وأسباب ظهورهم، والأحداث تبدأ في عام 2005 أي قبل 10 سنوات من أحداث الجزء الأول من الفيلم وسيكون بنفس شخصيات الفيلم الرئيسية، ولكن من أصولها مع وجود شخصيات جديدة.يشار إلى أن الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" استطاع أن يحقق إيرادات ضخمة وقت عرضه.وفيلم "ولاد رزق 2" هو الجزء الثاني من الفيلم الذي عرض في عام 2015، ويستمر في رصد مشوار الأربعة أشقاء الشعبيين مع الجريمة، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين، بالإضافة إلى مشاركة كلا من خالد الصاوي وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.