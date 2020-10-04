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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قاتل سيدة إفريقية بالعجوزة: كنا نمر بأزمة مالية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
المتهم
المتهم
ندى حمدي
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أدلى شاب إثيوبي وزوجته باعترافات تفصيلية، أمام النيابة، اليوم الأحد، في ارتكاب جريمة قتل سيدة تحمل ذات الجنسية داخل شقتها بمنطقة العجوزة طمعًا في أموالها، بمساعدة صديقته.

وقال المتهمان إنهما تعرفا على المجني عليها من خلال ترددهم على مفوضية اللاجئين لتقاضي المعونة المالية التي تخصصها لهم المفوضية ونشأت بينهم علاقة صداقة دفعت القتيلة لاستضافتهما بشقتها عدة مرات.

وكان يمر هو وزوجته بضائقة مالية نظرا لعدم كفاية المبلغ المالي الذي يحصلان عليه ولعلمهما بامتلاك صديقتهما لمبالغ مالية فقررا سرقتها وقاما بزيارتها في شقتها بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

وغافلاها وسدد لها المتهم عدة طعنات بأنحاء متفرقة من الجسد بينما قامت زوجته بالاستيلاء على مبلغ 3 آلاف جنيه وهاتف محمول ومعاونته في لف الجثة بملاءة ووضعها أسفل سرير غرفة النوم وفرا هاربين.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة وإخطار السفارة الإثيوبية بالقاهرة لحضور التحقيقات وتسليم جثمان المجني عليها.

كانت أشارت التحريات الأولية التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن بلاغا ورد لقسم شرطة العجوزة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في عقار بأرض اللواء، انتقلت قوة أمنية وتم العثور على جثة سيدة في حالة تعفن رمّي بالشقة.

وكشفت معاينة فريق المباحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد أبوزيد وكيل فرقة وسط الجيزة عن أن المجني عليها تحمل الجنسية الإثيوبية في أوائل الأربعينيات من عمرها تقيم بمفردها داخل الشقة كما لم يتبين الإصابات التي أدت لمقتلها لسوء حالة الجثة نتيجة التعفن، وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة ما يشير إلى شرعية دخول الجاني.

شكل اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة، وتولى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة مناقشة جيران المجني عليها وفحص كاميرات المراقبة لرصد آخر المترددين على العقار قبل اكتشاف الجريمة.

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