رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اعتقالات في تل أبيب بعد تظاهر 100 ألف بسبب القيود الصحية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
اعتقالات في تل أبيب
اعتقالات في تل أبيب
وكالات
طباعة
اعتقلت الشرطة الاسرائيلية أكثر من 30 شخصا في تل أبيب، صباح اليوم الأحد، على خلفية المظاهرات ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في مختلف أنحاء البلاد، على الرغم من القيود المثيرة للجدل حول الحق في التظاهر.

وطبقا للمنظمين، فقد تظاهر حوالي مئة ألف شخص في الميادين والتقاطعات في مختلف أنحاء إسرائيل من غروب شمس أمس السبت، بعد أن تم تطبيق قيود صحية جديدة بأن تقتصر المظاهرات على "مجموعات" لا تزيد عن 20 شخصا ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منازلهم.

ودفع نتنياهو في اتجاه فرض القيود في إطار إغلاق في مختلف أنحاء البلاد للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

ووصف المنتقدون هذه الخطوة بأنها غير ديمقراطية واتهموا رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة بالسعي لقمع الحركة الاحتجاجية ضده، حيث أنه يمثل للمحاكمة بناء على اتهامات بالفساد.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف تفاصيل تزوير الإخوان حساب طارق جميل على «تويتر»

«جرائم جنسية».. «مؤسسة موزة» تستغل السوريات مقابل المساعدات

الأمم المتحدة: مصر من أفضل دول الشرق الأوسط في التعامل مع كورونا

تطور «لا يصدق» في حالة ترامب الصحية

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

منظومة ذكاء اصطناعي تقيّم حجم الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية

طاقم الفضائية الدولية يستخدم الأكياس البلاستيكية للعثور على تسرب الهواء

نيوكاسل يفوز على بيرنلى 3- 1 بالدورى الإنجليزى

جريميو يتعادل مع إنترناسيونال فى مباراة قمة بالدورى البرازيلى

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

مكتبة القاهرة تستعرض «بطولات أكتوبر» بالهناجر.. غدًا

احتفالية كبرى بمولد أحمد عبدالمعطى حجازى في بيت الشعر

الليلة.. ندوة «التحول الرقمى لتعليم الموسيقى والباليه»

غدا.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر