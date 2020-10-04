اعتقالات في تل أبيب بعد تظاهر 100 ألف بسبب القيود الصحية

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية أكثر من 30 شخصا في تل أبيب، صباح اليوم الأحد، على خلفية المظاهرات ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في مختلف أنحاء البلاد، على الرغم من القيود المثيرة للجدل حول الحق في التظاهر.وطبقا للمنظمين، فقد تظاهر حوالي مئة ألف شخص في الميادين والتقاطعات في مختلف أنحاء إسرائيل من غروب شمس أمس السبت، بعد أن تم تطبيق قيود صحية جديدة بأن تقتصر المظاهرات على "مجموعات" لا تزيد عن 20 شخصا ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منازلهم.ودفع نتنياهو في اتجاه فرض القيود في إطار إغلاق في مختلف أنحاء البلاد للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا.ووصف المنتقدون هذه الخطوة بأنها غير ديمقراطية واتهموا رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة بالسعي لقمع الحركة الاحتجاجية ضده، حيث أنه يمثل للمحاكمة بناء على اتهامات بالفساد.