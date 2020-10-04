ضبط 684 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ 684 أحكام قضائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان.وجاءت الأحكام التي تنفيذها كالتالي: 3 جنايات، و142حكم حبس جزئي، و26 حكم حبس مستأنف، و379 أحكام غرامات، 134 أحكام المخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.