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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية متوسطة بمحاور القاهرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شهد عدد من محاور وميادين القاهرة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أى أعطال أو حوادث تقع أعلى المحاور، بناء على تعليمات اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة.

وظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم فى الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى المطار، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر بسبب زيادة الأحمال وحركة الأتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين التابعين للأجهزة المتواجدة أعلى محور العروبة.

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس، وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر.

كما شهد محور ٢٦ يوليو والجيزة كثافات مرورية مرتفعة في الاتجاه القادم من أكتوبر وحتى ميدان لبنان.
بينما شهد ١٥ مايو كثافات مرورية متحركة وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.

كما تشهد باقى المحاور الرابطة بين محافظتى القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية ولا تنصح إدارة المرور بتعديل اى مسارات لقائدى السيارات.

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