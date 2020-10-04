تحضيرات لعقد اجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في القاهرة

تستضيف مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، اجتماعًا ليبي - ليبي في القاهرة، يحضره الأطراف الليبية، وشخصيات عسكرية مهمة، وذلك بعد نتائج إيجابية لاجتماعات الغردقة الماضية خلال الفترة الماضية.وأعلنت مصادر مطلعة، أن مصر تواصل ترتيباتها لاجتماع رفيع المستوى بين الأطراف الليبية خلال أيام في القاهرة.وحسب تقرير لقناة العربية الإخبارية، فقد أشارت المصادر إلى أن شخصيات ليبية رفيعة المستوى ستشارك في الاجتماع الليبي - الليبي بالقاهرة، وإن التحضير للاجتماعات الليبية في مصر جار ولم يتم تحديد موعد نهائي.وقبل أيام، انطلقت في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر فعاليات اجتماع أمني ليبي ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لليبيا والمعروفة باسم 5 + 5 والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين، لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.وأفادت قناة العربية، أن المشاركين في الاجتماع 5 من الجيش الليبي و5 من قوات الوفاق ناقشوا سبل تثبيت وقف النار ومراقبة ذلك بين الجانبين وضمان أمن الحقول والمنشآت النفطية وتصدير النفط والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتهدئة الأوضاع، تمهيدًا لانطلاق حوارات سياسية واقتصادية، تستهدف في النهاية لتسوية شاملة في البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة والمتوسط.