استجابة للمواطنين.. توسعة طرق المقابر بسفاجا في البحر الأحمر

أكدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، أنه استجابة لمطالب المواطنين تم تنفيذ حملة لتمهيد وتوسعة الطريق المؤدي إلى المقابر بالمدينة.وأوضحت المغربي، في بيان لها، أنه استجابة لما تم عرضه من طلبات وشكاوى أهالي سفاجا، والتي تضمن جزء منها تنفيذ بتهيئة الطريق المؤدي إلى مقابر المسلمين والمسيحين، شرعت المدينة بالتعاون مع شركة الرصف، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات وصيانة وتمهيد الشارع المؤدي إلى المقابر، والتي ستستمر لمدة يومين.ووجهت المغربي مسئوولي الإدارة بضرورة التنسيق مع مسؤولي النظافة للدفع بمعدات الوحدة المحلية لتمهيد الطريق وتسويته بشكل لائق.وأكدت رئيس مدينة سفاجا على ضرورة رفع المخلفات وتوسعة الطريق العمومي واستمرار أعمال النظافة على الطريق الرئيسي ورفع أي مخلفات صلبة ناتجة عن شدة الرياح.