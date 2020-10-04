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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الإسكان: 207.5 مليون جنيه لخدمات المياه والصرف بأسيوط والوادي الجديد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 207.5 مليون جنيه لخدمات المياه والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد للقرى الأكثر احتياجا، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وللارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتمكينهم من الحصول على كل الخدمات الأساسية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، أنه تم تخصص 151.5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمناطق أبنوب والبداري وساحل سليم وصدفا والقوصية ومنفلوط ومركز أسيوط، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 36 بئرا باستخدام الحفار الميكانيكي بجميع محطات المياه الارتوازية على نطاق المحافظة، وإحلال وتجديد جزئي للمحطات المرشحة بتوريد وتركيب طلمبات طاردة مركزية مختلفة الأنواع ولوازمها، فضلا عن توريد عدد (15) مولدا، و200 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات، كما تم تخصيص 56 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالداخلة والفرافرة، وحفر 6 آبار للشرب بمراكز محافظة الوادي الجديد (الخارجة، الداخلة، الفرافرة)، وتوريد 6 مولدات، و10 طلمبات أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات و113 ماسورة قطر 6 بوصات، وتوريد 1500متر كابلات للطلمبات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، أن المبادرة استهدفت في مرحلتها الأولى توفير خدمات مياه الشرب النقية، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ 60 قرية مستهدفة بمحافظة أسيوط بتكلفة إجمالية 209 ملايين جنيه، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه بعدد 53 قرية من القرى المستهدفة بطول 35100 متر، وتنفيذ 35 بئرا بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات المياه في 7 قرى من القرى المستهدفة بطول 64000 متر، وتنفيذ 6 آبار بمحافظة الوادي الجديد، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحي لـ8 قرى من المستهدف بمحافظة أسيوط و5 قرى بمحافظة الوادي الجديد، ليجني ثمار تلك المبادرة 900 ألف مواطن.

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