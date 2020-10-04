محمد عبد المعطي ينتهي من كتابة 20 حلقة من «جنون العشق»

انتهى المؤلف محمد عبدالمعطي من كتابة ما يقرب من 20 حلقة من المسلسل الدرامي والذي يحمل اسم مؤقتا "جنون العشق" ومن بطولة أحمد صلاح حسنى، وهو عمل رومانسي اجتماعي، تدور أحداثه في إطار من التشويق وينتمي للأعمال الدرامية ذات 45 حلقة.وبدأت أسرة عمل المسلسل فى التحضيرات الخاصة بالعمل حيث ينشغل المخرج أحمد سمير فرج بمعاينة أماكن التصوير وترشيح باقى أبطاله حتى تقوم الجهة المنتجة بإتمام التعاقدات حيث تعاقدت الفنانة إيمان العاصي وإسلام جمال على المشاركة فى بطولة المسلسل ومن المتوقع تحديد موعد نهائى للتصوير بنهاية شهر أكتوبر الجارى وذلك لعرضه فى الموسم الشتوى.جنون العشق، بطولة أحمد صلاح حسني، إيناس كامل، محمد علاء، سامية طرابلسي، محمود حجازي، أماني كمال، وآخرين، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.والمسلسل هو البطولة المطلقة الثانية لأحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل «ختم النمر»، والذي قدم العام الماضى بنفس فريق العمل.يذكر أن أحمد صلاح حسني كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل الفتوة، الذي قام ببطولته ياسر جلال، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، أيضا شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الاختيار، الذي قام ببطولته أمير كرارة، الذي تناول السيرة الذاتية للعقيد صابر منسي.