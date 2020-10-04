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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تسجل 482 ألفا في بريطانيا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 482 ألفا و654 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، صباح اليوم الأحد، بتوقيت لندن، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42 ألفا و407 حالات، وتعافى 2396 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 35 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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