إصابات كورونا تسجل 482 ألفا في بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 482 ألفا و654 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، صباح اليوم الأحد، بتوقيت لندن، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42 ألفا و407 حالات، وتعافى 2396 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 35 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.