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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل العام»: لسنا ضد قرار محافظ القاهرة بركوب كبار السن مجانًا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:18 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
دعاء جابر
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علق رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام مجدي حسن على قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالسماح بركوب كبار السن لمن تجاوز 70 عاما جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان، والسماح لكبار السن فوق 60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وقال إنه لا خلاف على كل القرارات التي من شأنها تخفيف العبء على المواطنين، لا سيما كبار السن، ولكن على الدولة أن تقدم الدعم وتعويض ذلك إلى عمال هيئة النقل العام، الذين يعانون من ضعف المرتبات، ويعتمدون على "دخل عائد التذكرة "، موضحًا أن حصيلة دخل العامل من قيمة التذكرة قلت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا.

وتساءل حسن: لماذا دائما يتم الاعتماد على هيئة النقل العام في مثل هذه القرارات دون غيرها من الهيئات المماثلة؟!، موضحا أنه دائما ما يتهم العمال بالتقصير بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات، الأمر الذي يتسبب في عجز في موازنة الهيئة بسبب هذه النوعية من القرارات؟.

ودعا مجدي حسن إلى المزيد من قرارات تخفيف العبء المعيشي على المواطنين، ولكن في الوقت ذاته دون الانتقاص من حقوق العمال، أو تخسير الهيئة.

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