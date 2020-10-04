رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا ترحب بتشكيل حكومة انتقالية في مالي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
باه نداو رئيس مالي،
باه نداو رئيس مالي،
وكالات
طباعة
قالت الولايات المتحدة إنها ترحب بتشكيل حكومة انتقالية في مالي، معتبرة ذلك "خطوة أولية باتجاه العودة إلى النظام الدستوري".

كان باه نداو، رئيس مالي، وهو كولونيل متقاعد أُسندت إليه مهمة الرئاسة المؤقتة، قد عين الدبلوماسي المخضرم مختار وان، رئيسا مؤقتا للوزراء في أواخر سبتمبر.

وسيضطلع الرجلان بمهمة الإشراف على فترة انتقالية تمتد 18 شهرا، حتى تعود مالي إلى الحكم المدني بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، في 18 أغسطس.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "نحث الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتزاماتها أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ومنها إجراء انتخابات ديمقراطية في غضون 18 شهرا"، كما دعا البيان الحكومة الانتقالية إلى محاربة الفساد وإصلاح العملية الانتخابية.

وقالت أورتاجوس: "ندعو الحكومة إلى احترام حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات ملموسة لمنع انتهاك قوات الأمن الحكومية لهذه الحقوق، والتحقيق مع المسئولين عن وقوع الانتهاكات ومحاسبتهم".

موضوعات متعلقة

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

«جرائم جنسية».. «مؤسسة موزة» تستغل السوريات مقابل المساعدات

السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مميتة

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

طاقم الفضائية الدولية يستخدم الأكياس البلاستيكية للعثور على تسرب الهواء

نيوكاسل يفوز على بيرنلى 3- 1 بالدورى الإنجليزى

جريميو يتعادل مع إنترناسيونال فى مباراة قمة بالدورى البرازيلى

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 4-10-2020

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

مكتبة القاهرة تستعرض «بطولات أكتوبر» بالهناجر.. غدًا

احتفالية كبرى بمولد أحمد عبدالمعطى حجازى في بيت الشعر

الليلة.. ندوة «التحول الرقمى لتعليم الموسيقى والباليه»

غدا.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر