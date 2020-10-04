فيلم «الصندوق الأسود» فى السينمات 28 أكتوبر

قررت شركة «سينرجي» بمشاركة كل من «أفلام مصر العالمية» و«نيوسينشري» طرح فيلم «الصندوق الأسود» للنجمة منى زكي يوم 28 أكتوبر.وطرح المخرج محمود كامل، أمس السبت، البرومو الدعائي للفيلم عبر صفحته في «فيسبوك».وانتهى «كامل» مؤخرًا من مونتاج الفيلم بالكامل استعدادًا لطبع النسخ النهائية منه.وكانت الشركة المنتجة لفيلم «الصندوق الأسود» طرحت البوستر الدعائي للعمل والذي اتسم بالغموض والتشويق وتمَّ تصنيف العمل للعرض +12 من قبل الرقابة على المصنفات الفنية.وتجسِّد منى زكي دور «ياسمين»، وهي امرأة تتعرض في إحدى الليالي لاقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، وتتوالى الأحداث بظهور أمور مفاجئة تكمن في حقيقة حملها وكذلك «الصندوق الأسود» الموجود في منزلها، لتكتشف في نهاية العمل العديد من الأمور التي ستغير حالة السرقة إلى حالة صراع ثلاثي بينهما.الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.