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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يعلن اختصار جولته الآسيوية بعد إصابة ترامب بكورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:06 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
منار أحمد
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أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اختصر زيارته الحالية للدول الآسيوية، بعد إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا.

ومن ضمن جولته، فقد يزور بومبيو، خلال الساعات المقبلة اليابان، بعدما ألغى زيارات منغوليا وكوريا الجنوبية التي كانت مقررة في جدول الجولة سلفا.

وكان بومبيو، يعتزم في البداية زيارة البلدان الثلاثة في الفترة بين الرابع والثامن من أكتوب، كما أنه لن تستغرق زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى اليابان، سوى يومين يعود بعدها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجاس، أن بومبيو، سيلتقي في طوكيو وزراء خارجية أستراليا والهند واليابان، وفق "فرانس برس".

ويأتي اختصار المهمة الخارجية للوزير المقرب من ترامب، مع تزايد المخاوف حول صحة الرئيس البالغ من العمر (74 عاما).

وقالت صحيفة "يابان تايمز" إنه يُنظر إلى لقاء وزراء الخارجية على أنه خطوة معارضة لدور الصين المتنامي في المنطقة.

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