«الإحصاء»: 1.4% زيادة في أعداد المدرسين بالتعليم العام قبل الجامعي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد مدرسي التعليم قبل الجامعي إلى 1.206 مليون مدرس عام 2018- 2019 مقابل 1.194 مليون مدرس خـلال عام 2017- 2018، بنسبة زيادة قدرها 1.0% من إجمالي عدد المدرسين.وأوضح جهاز الإحصاء أن عدد مدرسين التعليم العام 1.038 مليون مدرس عام 2018- 2019، مقابل 1.023 مليون عام 2017- 2018، بنسبة زيادة قدرها 1.4%، وفي الأزهر ارتفع عددهم إلى 168.1 ألف مدرس بالتعليم الأزهري 2018- 2019، مقابل 170.8 ألف مدرس عام 2017- 2018.وفيما يخص التعليم الابتدائي، أشار جهاز الإحصاء إلى أن 521.7 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي (منهم 445.8 ألف مدرس بالتعليم العام، و75.9 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 13.106 مليون تلميذ، (منهم 12.200 مليون تلميذ بالتعليم العام، و906.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهرى).وفي مرحلةالتعليم الإعدادي، قدر عدد المدرسين بنحو 306.3 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي، (منهم 261.0 ألف مدرس بالتعليم العام، و45.3 ألف مدرس بالتعليم الأزهري)، يقومون بالتدريس لعدد 5.397 مليون تلميذ، (منهم 5.012 مليون تلميذ تعليم عام، 385.4 ألف تلميذ تعليم أزهري).وبلغ عدد المدرسين بالتعليم الثانوى 149.3 ألف مدرس، (منهم 106.6 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، و42.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.108 مليون تلميذ، (منهم 1.753 مليون تلميذ تعليم الثانوي عام، و354.9 ألف تلميذ تعليم أزهرى).أما بالنسبة للتعليم الفني، فإن 148.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 1.924 مليون تلميذ، و8.3 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعى لعدد 133 ألف تلميذ، و9.8 آلاف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التربيــة الخاصة لعدد 39.9 ألف تلميذ.ولفت التقرير إلى أن 1.2 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لعدد 10.3 ألف تلميذ أزهري.وفيما يخص التعليم العالي، فإن 126.4 ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدراسي 2018- 2019 يقومون بالتدريس لعدد 3.104 مليون طالب بالتعليــم العالي بمتوسط عضو هيئة تدريس لكل 25 طالبا، مقابل 118.7 ألف عضو يقومون بالتدريس لعدد 2.985 مليون طالــب بمتوســط عضــو هيئــة تدريـس 25 طالـبا عام 2017 2018، بنسبة زيادة قدرها 6.5%.ويقدر عدد أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية والخاصة تبلغ 101.2 ألف عضو يقومون بالتدريس لعدد 2.263 مليون طالب، مقابل 10.7 ألف عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة يقومون بالتدريس لعدد 194.7 ألف طالب، و11.5 ألف عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا والأكاديميات يقومون بالتدريس لعدد 473.2 ألف طالب.ولفت إلى أن 2.6 ألف عضو هيئـة تدريس بالمعاهـد الفنية (فوق المتوسطة) الحكومية والخـاصة يقومون بالتدريس لعدد 147.6 ألف طالـب، و454 عضو هيئــة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة يقومون بالتدريس لعدد 25.7 ألف طالب.