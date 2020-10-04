اليمن يوجه نداءً دوليًا لتوفير حماية قانونية أقوى للتربويين

كشف المسئول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي، عن مقتل 1580 معلما على أيدي ميليشيا الحوثي في انتهاكات صارخة لقطاع التعليم باليمن خلال الـ6 السنوات الماضية، موجها نداء دوليا لتوفير حماية قانونية أقوى للتربويين اليمنيين.وقال اليناعي، في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد: "إنه لا يمكن تحقيق حماية كاملة للمعلمين وإعادة بناء التعليم في اليمن إلا من خلال نظام دعم إقليمي وعالمي"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحدث علنا عن الهجمات الحوثية على التربويين وتكثيف جهوده لخلق مساحات آمنة للتعلم في اليمن، والعمل على أن يظل التعليم ذا طابع مدني ووطني مع منهج دراسي يبني السلام والاستقرار للأجيال المقبلة في اليمن.وأشار إلى أن 81 من القتلى هم من مديري المدارس والإداريين، و1499 قتيلا من فئة المعلمين، مضيفا أن 14 حالة من القتلى ماتوا بسبب التعذيب في السجون الحوثية بمحافظات: صنعاء والحديدة وحجة وصعدة.وأوضح أن 2642 معلما تعرضوا لإصابات مختلفة بنيران ميليشيا الحوثي، نتجت عن بعضها إعاقات مستديمة، موضحا أن عدد الجرحى من الإداريين التربويين وصل إلى 127 حالة، فيما بلغ عدد المعلمين المصابين 2515 معلما، لافتا إلى أن الميليشيات قامت باعتقال وإخفاء 621 معلما بشكل قسري، وأن محافظة الحديدة تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المعلمين المحتجزين، تليها ذمار، ثم أمانة العاصم، وأن 20،142 معلم تركوا منازلهم ومدارسهم في مناطق سيطرة الحوثيين، ونزحوا منها إلى المناطق المحررة وإلى خارج اليمن.