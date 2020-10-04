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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى بانتخابات النواب غدًا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
حسام محفوظ_أشرف لاشين
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تنطلق، غدا الإثنين، الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذي تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها، وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.

ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد، 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه.

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