المعهد المصرفي يقدم شهادة إخصائي خطابات الضمان

في إطار دوره الرائد في تقديم كل المعلومات والخبرات العالمية اللازمة للقطاع المصرفي، أعلن المعهد المصرفي المصري "EBI"، الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري "CBE"، بالشراكة مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية، عن استمراره في طرح شهادة إخصائي خطابات الضمان "CSDG".وفي هذا السياق، قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري "EBI"، معربًا عن سعادته باستمرار الشراكة مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية: "لدينا في مصر العديد من الكوادر المصرفية، التي تستحق التطوير والحصول على قدر مناسب من المعرفة والعلم، لتواكب مثيلاتها عالميًا".وأضاف أن المعهد يسعى جاهدًا على توسيع وتطوير خدماته بصفة مستمرة لمواكبة التطورات الأخيرة المتلاحقة على الساحة الدولية.وتُعد شهادة إخصائي خطابات الضمان "CSDG" شهادة مهنية معتمدة صممت خصيصًا من أجل إعداد مصرفيين على دراية عالية بمفهوم استخدام الضمانات وقواعد الصناعة والأعراف الدولية والتحديات المتعلقة بالضمانات تحت الطلب وخطابات الاعتماد الضامن، كما تُمكن الشهادة المشاركين من اكتساب مستوى عالٍ من الخبرة، وتحسين المعرفة والفهم للقضايا المعقدة المرتبطة بالضمانات تحت الطلب، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية.ويحصل المتدرب، بعد اجتيازه البرنامج التدريبي على شهادة إخصائي خطابات الضمان "CSDG Certified"، ليصبح رسميًا "إخصائي خطابات ضمان معتمد"، ما يُسهم في الارتقاء بمسار حياته المهنية وتعزيز فرصه في الترقي، حيث إن الحصول على هذه الشهادة يعد بمثابة الاعتراف بتمتعه بالخبرة المهنية في مجال خطابات الضمان، لكونها شهادة دولية معترف بها عالميًا.وأضاف المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "حرصًا على إتمام المتدربين للدراسة في ظل أزمة كورونا، وفي إطار التقدم الذي حققه المعهد المصرفي وتطويره المستمر لخدمات التعليم الإلكتروني، نجح المعهد في تقديم آخر محاضرتين من البرنامج عبر الإنترنت عن طريق تطبيق زووم في شهر يوليو، واستطاع 12 متدربا من أصل 17 تقدموا للاختبار، بينما فضل 5 طلاب التأجيل إلى شهر أكتوبر القادم".وأكد السيد نصير، أن نتيجة الاختبار كانت مذهلة وغير متوقعة، حيث تم تحقيق معادلة النجاح الكاملة باجتياز الـ12 متدربا، وكانت المفاجأة الأكبر هي مستوى الدرجات المرتفع جدًا، وأيضا نجاح إحدى المتدربات من بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بتفوق وحصولها على نسبة 90%.وأضاف: "أنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر لكل العاملين في منظومة المعهد المصرفي على التعامل الأمثل مع آثار كورونا، وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للمتدربين من خلال إعداد البرامج التدريبية، والتمكن من تقديمها عبر الإنترنت بكفاءة عالية".