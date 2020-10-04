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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نهال عنبر: لا أتردد في المشاركة كضيف شرف في أي عمل متميز

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:48 ص
نهال عنبر
نهال عنبر
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أكدت الفنانة نهال عنبر حرصها على تنوع الأدوار التي تجسدها في السينما والدراما، والمشاركة في أعمال هادفة تحترم ذوق المشاهد، لافتة إلى أنها طوال مشوارها الفني لا تهتم بمساحة الدور بقدر ما تهتم بتأثيره على الأحداث.

وقالت نهال عنبر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - "إنني أحرص دائما على التدقيق في اختياراتي الفنية، وأنظر للقيمة الفنية التي يقدمها العمل والقصة التي يناقشها، ومن المهم بالنسبة لي أن يكون دوري مؤثرا على مجريات الأحداث"، لافتة إلى أنها لا تتردد في قبول المشاركة كضيف شرف في أي عمل فني متميز.

وأضافت أنها تشارك في فيلم "حفلة 9" - كضيفة شرف - بدور محوري مؤثر على مجريات الأحداث أمام الفنانة غادة عبد الرازق، موضحة أنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بتصوير دورها في الفيلم.

ولفتت إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار الإثارة والتشويق حول وقوع جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث طوال الوقت لتحديد القاتل، مؤكدة أن العمل بطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي، طارق صبري، كمال أبورية، المطربة جنات عبدالمنعم، أحمد دبور، والطفلة سلمى ربيع، ومن إخراج عبدالمنعم ربيع.

وأعربت عنبر عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في قصة "أمر شخصي" التي تم عرضها مؤخرا، ضمن الحكايات المنفصلة لمسلسل "إلا أنا"، الذي يتكون من 6 حكايات، وتدور أحداث كل منها عبر 10 حلقات، مشيرة إلى أن دور الأم الذي جسدته خلال الأحداث ليس قريبا من شخصيتها الحقيقية وأن كل ما يربطها بالدور هو المحافظة على أسرتها فقط.

وأوضحت أن مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاه من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وانتهت عنبر مؤخرا من تصوير مشاهد دورها في مسلسل "طلقتك نفسي"، للمخرج محمد النقلي، لافتة إلى أنها تظهر خلال أحداثه كضيفة شرف في دور "طبيبة نفسية".

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