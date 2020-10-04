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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الصين يؤكد أهمية البناء المشترك للحزام والطريق مع بنجلاديش

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:57 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون مع بنجلاديش لمواءمة استراتيجيات التنمية في البلدين بشكل أفضل، وتعميق بناء الحزام والطريق بشكل مشترك، من أجل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية للتعاون بين الجانبين إلى آفاق جديدة.

وقال بينج- في رسائل مع نظيره البنجلاديشي، محمد عبدالحميد، اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين- إنه منذ تفشي وباء كوفيد- 19، تعاونت الصين وبنجلاديش معا، وساعدت كل منهما الأخرى، وحاربتا الوباء جنبا إلى جنب، وكتبتا فصلا جديدا من الصداقة الثنائية.

من جانبه، قال رئيس بنجلاديش، محمد عبدالحميد، إن العلاقات مع الصين تتطور بشكل سريع وتغطي التعاون في المجالات الرئيسية التي توليها بلاده أهمية كبيرة.

كما أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، لي كه تشيانج- في رسائل مع رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة- عن رغبة بلاده في تعميق التعاون العملي مع بنجلاديش في مختلف المجالات، وتعزيز التنمية المطردة والمستدامة لشراكة التعاون الاستراتيجية بين الصين وبنجلاديش، بما يعود بالفائدة الأفضل على البلدين وشعبيهما.

بدورها، قالت حسينة، إن شراكة التعاون الاستراتيجية بين بنجلاديش والصين تطورت بشكل كبير، وإن التعاون بين الجانبين أطلق إمكانيات هائلة في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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